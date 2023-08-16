Здесь несчастных людей держали по несколько месяцев, некоторые из заключенных незаконно содержались более полугода.

В крупнейшую пыточную на Харьковщине россияне свозили из окрестных населенных пунктов патриотически настроенных гражданских людей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами, пишет Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Людей держали здесь по несколько месяцев, а иногда более полугода. На стенах пыточной несчастные отмечали дни, недели и месяцы пребывания в неволе.

Пережив ужасы пыток, заключенные выцарапывали на стенах иконы и слова молитвы.

Среди пленников российских захватчиков были и пожилые люди.

Пытали людей беспощадно – применяли ток, который подавался через провода, привязанных к разным частям тела, избивали резиновыми палками, вырывали ногти.

Так оккупанты пытались выбить из своих пленников информацию о гражданах, выступавших против российских захватчиков.

Среди пострадавших от зверств российских военных преступников были и семь граждан Шри-Ланки, которые до начала полномасштабного вторжения России учились в медицинском колледже в Купянске.

«Спасаясь от оккупации, в марте 2022 года они отправились в Харьков, однако по дороге их задержали российские военные», - рассказали в полиции обстоятельства попадания в плен иностранцев.

Их, как и других, подвергали физическому и психологическому насилию.

И вот стало известно, что следователи Нацполиции объявили подозрение боевику «ЛНР», который подвергал пыткам людей в этой крупнейшей пыточной на Харьковщине.

«Во время временной оккупации российскими захватчиками города Волчанск участник террористической организации вместе с военными РФ в помещении местного агрегатного завода обустроил «тюрьму», – рассказали в Нацполиции.

По свидетельствам очевидцев, в крупнейшей из обнаруженных на деоккупированных территориях пыточной подверглись физическим и психологическим издевательствам и увечьям более 500 человек.

За совершение указанного преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Расследование продолжается, полицейские собираются доказательства причастности других лиц к совершению этих военных преступлений.

Последние новости Украины:

Раскрыты тяжелые последствия новой масштабной атаки "Шахедов".

ВСУ выбили окупантов из важного населенного пункта.

Также сообщалось о главном преимуществе ВСУ в этой войне.