В крупнейшую пыточную на Харьковщине россияне свозили из окрестных населенных пунктов патриотически настроенных гражданских людей, которые отказывались сотрудничать с оккупантами, пишет Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Людей держали здесь по несколько месяцев, а иногда более полугода. На стенах пыточной несчастные отмечали дни, недели и месяцы пребывания в неволе.
Пережив ужасы пыток, заключенные выцарапывали на стенах иконы и слова молитвы.
Среди пленников российских захватчиков были и пожилые люди.
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Пытали людей беспощадно – применяли ток, который подавался через провода, привязанных к разным частям тела, избивали резиновыми палками, вырывали ногти.
Так оккупанты пытались выбить из своих пленников информацию о гражданах, выступавших против российских захватчиков.
Среди пострадавших от зверств российских военных преступников были и семь граждан Шри-Ланки, которые до начала полномасштабного вторжения России учились в медицинском колледже в Купянске.
«Спасаясь от оккупации, в марте 2022 года они отправились в Харьков, однако по дороге их задержали российские военные», - рассказали в полиции обстоятельства попадания в плен иностранцев.
Их, как и других, подвергали физическому и психологическому насилию.
И вот стало известно, что следователи Нацполиции объявили подозрение боевику «ЛНР», который подвергал пыткам людей в этой крупнейшей пыточной на Харьковщине.
«Во время временной оккупации российскими захватчиками города Волчанск участник террористической организации вместе с военными РФ в помещении местного агрегатного завода обустроил «тюрьму», – рассказали в Нацполиции.
По свидетельствам очевидцев, в крупнейшей из обнаруженных на деоккупированных территориях пыточной подверглись физическим и психологическим издевательствам и увечьям более 500 человек.
За совершение указанного преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Расследование продолжается, полицейские собираются доказательства причастности других лиц к совершению этих военных преступлений.
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