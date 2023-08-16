Для атаки оккупанты задействовали ударные беспилотники, которые запускались несколькими волнами, пишет Politeka.net.

«Силы противовоздушной обороны мощно отработали, но есть и попадания. Разрушениям подверглись ангарам с зерном и сельскохозяйственная техника на территории одного из портов», - рассказали в ГСЧС Одесской области, опубликовав также кадры пожаров, которые вспыхнули после атак.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, основной целью атаки окупантов, которая состоялась минувшей ночью, стала портовая и зерновая инфраструктура на юге области.

В результате вражеских попаданий по одному из портов Дуная пострадали складские помещения и зернохранилища.

Военный журналист Сергей Ауслендер констатирует, что прилеты по порту Рени становятся рутиной. Более того, оккупанты уже не скрывают, что бьют именно по инфраструктуре, а не по военным объектам.

«Если почитать их паблики, даже самые отбитые, они уже не скрывают, что удары наносятся по инфраструктуре целенаправленно, а не по «местам базирования безэкипажных катеров», как они писали про тот же Львов.

Натурально провоцируют новый голодомор, только в Африке или на Ближнем Востоке. Причем называют это «качественное продолжение методического уничтожения инфраструктуры Украины». Что за форма жизни такая», – удивляется Ауслендер.

Журналист также обратил внимание, что Румыния, в 300 метрах от территории которой все это происходит, выразила обеспокоенность.

«В чем проблема поставить систем ПВО с их стороны границы и прикрыть порт, объясняя это опасениями, что может попасть по румынской территории. Кстати, территории члена НАТО, кто забыл», - напомнил Сергей Ауслендер.

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