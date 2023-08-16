На всіх напрямках окупанти обстрілюють та бомбардують позиції ЗСУ з усіх видів озброєнь, намагаючись йти вперед.

За словами українського журналіста, політолога та військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, російські загарбники намагаються повернути втрачені позиції на Урожайному і відсунути українські сили на Бахмутському та Куп'янському напрямках.

«Всюди отримали в бубон і відкотилися. Про Авдіївку та Мар'їнку окремо. Там після обстрілів і бомбардувань лізли з особливою наполегливістю. Відгребли, відповідно, за повною програмою та добавки не просять. А ось на Токмацькому та Бердянському наші їх потроху тиснуть», - розповів Сазонов.

За його словами, «тиск» відбувається на таких вдалих ділянках, що навіть невеликий відступ окупантів у перспективі обіцяє їм серйозні проблеми.

Додамо, що українські війська продовжують атаки на росіян після визволення Урожайного.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямах.

Українські військові завдають вогняної поразки артилерією за виявленими цілями супротивника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Крім того, українські війська продовжують стримувати наступ росіян на Куп'янському та Лиманському напрямках.

«На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили атаки в районі на південний схід від Ольшан і на схід від Петропавлівки», — сказав спікер.

За словами Ковальова, противник вів також безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки та Красногорівки.

Тим часом у Мережі з'явилися нові кадри із Бахмута.

Місто перетворилося на чорні руїни.

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