Тела двух девочек обнаружили на улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе города, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.

Как рассказали правоохранители, им поступил вызов об обнаружении мертвыми двоих детей.

«Правоохранители установили личности пострадавших, это – 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки», - сообщили в полиции обстоятельства ужасного несчастья.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство, устанавливаются все детали трагедии.

Ошеломленные украинцы предполагают, что девочки могли стать жертвами смертельной игры, такой как «Синий кит».

"Какой кошмар",

«Синий кит?»,

«Какие могут быть проблемы в 12 лет? Я до 12-ти играла в Барби и даже не знала об этом»,

«Ужас! Такое горе!»,

«Сил родителям. Бедные дети. Что у них в головах…»,

"Ужас",

"Давно пора ограничивать детей от соцсетей и прочей гадости",

"Такое горе! Сил родителям" , - комментируют в соцсетях двойную трагедию.

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