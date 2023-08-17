Тела двух девочек обнаружили на улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе города, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.
Как рассказали правоохранители, им поступил вызов об обнаружении мертвыми двоих детей.
«Правоохранители установили личности пострадавших, это – 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки», - сообщили в полиции обстоятельства ужасного несчастья.
Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство, устанавливаются все детали трагедии.
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Ошеломленные украинцы предполагают, что девочки могли стать жертвами смертельной игры, такой как «Синий кит».
"Какой кошмар",
«Синий кит?»,
«Какие могут быть проблемы в 12 лет? Я до 12-ти играла в Барби и даже не знала об этом»,
«Ужас! Такое горе!»,
«Сил родителям. Бедные дети. Что у них в головах…»,
"Ужас",
"Давно пора ограничивать детей от соцсетей и прочей гадости",
"Такое горе! Сил родителям" , - комментируют в соцсетях двойную трагедию.
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