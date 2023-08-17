Тела двух девочек обнаружили на улице Михаила Драгоманова в Дарницком районе города, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию.

Как рассказали правоохранители, им поступил вызов об обнаружении мертвыми двоих детей.

«Правоохранители установили личности пострадавших, это – 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки», - сообщили в полиции обстоятельства ужасного несчастья.

трагедия, скорая помощь

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство, устанавливаются все детали трагедии.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень

"Уже не скрывают": у россиян новая ужасная цель в войне против Украины

Оборвалась жизнь известного актера, звезды "Игры престолов": ему было всего 36 лет

Летнее контрнаступление подходит к концу: украинцам рассказали, что будет дальше

Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
Показать еще

Ошеломленные украинцы предполагают, что девочки могли стать жертвами смертельной игры, такой как «Синий кит».

"Какой кошмар",

«Синий кит?»,

«Какие могут быть проблемы в 12 лет? Я до 12-ти играла в Барби и даже не знала об этом»,

«Ужас! Такое горе!»,

«Сил родителям. Бедные дети. Что у них в головах…»,

"Ужас",

"Давно пора ограничивать детей от соцсетей и прочей гадости",

"Такое горе! Сил родителям" , - комментируют в соцсетях двойную трагедию.

свеча, свечка, ангел, свечи

Последние новости Украины:

Череда трагедий всколыхнул страну – одному из погибших было всего 17 лет.

Ужасное ДТП произошло в центре Киева - авто разорвало на куски.

Также сообщалось, что праздник превратился в большую беду - пострадавших все больше.