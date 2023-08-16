Життя українців забирають не тільки жорстокі ворожі обстріли і війна.

Так, Україну сколихнула низка трагедій, жертвами яких стали звичайні люди, які відпочивали, або поспішали у своїх справах.

Одна з трагедій сталася у Києві, на озері Алмазне. Там потонув чоловік.

Повідомляється, що тіло кинянина знаходилось за 15 метрів від берега. До прибуття медиків «швидкою» потерпілому проводились реанімаційні заходи, але, на жаль, результату вони не дали.

Ще одне нещастя сталося у Львівській області. Там у ДТП загинув 17-річний юнак.

Як розповіли в поліції, автокатастрофа сталася на автодорозі «Львів-Луцьк» у селі Бабичі Червоноградського району.

Попередньо встановлено, що водій вантажівки «DAF», 29-річний житель одного з сіл Стрийського району, здійснив зіткнення зі скутером «Unu», яким керував 16-річний місцевий мешканець.

«Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Пасажир скутера, 17-річний місцевий мешканець, від отриманих травм помер на місці події», - розповіли правоохоронці обставини ДТП.

Ще одна важка ДТП сталася на автодорозі «Київ-Чоп» між селами Тараканів та Підлужжя Дубенського району.

«Аварія трапилася за участю двох вантажних автомобілів марок DAF та легкового автомобіля марки ВАЗ-2101», - розповіли в ДСНС.

Внаслідок удару водія та пасажира затисло у легковику.

На щастя, загиблих внаслідок цієї ДТП немає.

Раніше на Львівщині внаслідок зіткнення з автомобілем загинув керманич підводи.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі «Буськ-Берестечко» поблизу селища Лопатин Червоноградського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Volkswagen Caddy», 42-річний житель одного з сіл району, здійснив зіткнення з гужовою підводою, якою керував 63-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП керманич підводи отримав тілесні ушкодження та, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.

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Жахлива ДТП сталася у центрі Києва - автівки розірвало на шмаття.

Також повідомлялось, що свято перетворилося на велике лихо - постраждалих все більше.

Нагадаємо також, що трагедією обернулися розваги під Києвом.