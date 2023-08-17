В бою с российскими захватчиками свою жизнь за Украину отдали четыре бойца Отдельного отряда специального назначения "Любарт", пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение отряда.

«В ходе операции по освобождению украинской земли на одном из трудных участков фронта героически погибли 4 бойца «Любарта»: Роман «Ворон» Кужель, Вадим «Аркан» Бельский, Игорь «Джокер» Стасюк, Руслан «Белый» Карпюк», - говорится в сообщении.

Герои продолжали вести бой, несмотря на тяжелые ранения:

«Ребята погибли воинами, продолжая вести бой даже будучи тяжелоранеными».

Украинцы, ошеломленные известием, выражают соболезнования родным, близким и побратимам погибших бойцов:

«Вечная память. Герои, воины, склоняем головы»,

«Искренние соболезнования родным, Вечная память нашим Героям Очень больно, невероятная боль за наших, ребят, это просто нельзя передать словами»,

«Царство небесное и вечная память героям» .

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

Напомним, ранее стало известно об освобождении поселка Урожайное на западе Донбасса.

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