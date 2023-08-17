Вражеские вертолеты падают один за другим, пишет Politeka.net.
Так, сначала стало известно, что на Бахмутском направлении украинские военные сбили российский вертолёт Ка-52.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
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«Отлично!», «Экипаж уже у Кобзона»,
«Земля железобетоном, как говорится»,
«Браво, ВСУ! Спасибо, вы титаны!», - комментируют в Сети крушение вражеского Ка-52.
Через некоторое время стало известно о крушении еще одной вражеской машины.
Так, ВСУ сбили ещё один российский вертолёт Ка-52 в районе Роботино на Запорожском направлении.
«Спасибо, лучшие!»,
«Хорошо начинается день», «На концерте Кобзона новые слушатели», - отреагировали пользователи Телеграм.
Добавим, в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что оккупанты уже потеряли 315 самолетов и вертолетов, 18 кораблей и катеров, более четырех тысяч танков и почти 800 единиц специальной техники.
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Также сообщалось о следующей цели для ВСУ после освобождения Урожайного.