Для вражеской авиации наступил крайне неудачный день.

Вражеские вертолеты падают один за другим, пишет Politeka.net.

Так, сначала стало известно, что на Бахмутском направлении украинские военные сбили российский вертолёт Ка-52.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

«Ка52 взял курс в направлении концерта Кобзона»,

«Отлично!», «Экипаж уже у Кобзона»,

«Земля железобетоном, как говорится»,

«Браво, ВСУ! Спасибо, вы титаны!», - комментируют в Сети крушение вражеского Ка-52.

Через некоторое время стало известно о крушении еще одной вражеской машины.

Так, ВСУ сбили ещё один российский вертолёт Ка-52 в районе Роботино на Запорожском направлении.

«Спасибо, лучшие!»,

«Хорошо начинается день», «На концерте Кобзона новые слушатели», - отреагировали пользователи Телеграм.

Добавим, в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что оккупанты уже потеряли 315 самолетов и вертолетов, 18 кораблей и катеров, более четырех тысяч танков и почти 800 единиц специальной техники.

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Также сообщалось о следующей цели для ВСУ после освобождения Урожайного.