Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, что приготовление домашней кабачковой икры, такой же нежной и однородной, как в магазине, может быть достигнуто с помощью мощного блендера, который тщательно перетерет тушеные овощи. Если в вашем распоряжении стационарный блендер, это дело станет еще удобнее, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

Евгений Клопотенко

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков
  • 2 лука
  • 2 моркови
  • 3 зубчика чеснока
  • 4 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 щепотка молотого перца
  • ½ ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. столового уксуса 9%

Приготовление:

Шаг 1: Вымойте 1 кг кабачков, удалите хвостики и нарежьте средними кубиками. Очистите 2 лука и 2 моркови, нарежьте также кубиками. Мелко порубите 3 зубчика чеснока, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

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Шаг 2: "Мастер Шеф" Клопотенко также советует, положите все порезанные овощи в мультиварку, добавьте 4 ст. л. подсолнечного масла, щепотку молотого перца, ½ ч. л. соли, 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. томатной пасты. Тщательно перемешайте, включите режим тушения и готовьте час.

Мастер Шеф, скриншот Ютуб

Шаг 3: Переложите готовые тушеные овощи в глубокую миску и используйте погружной блендер или стационарный блендер, чтобы превратить их в пасту, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко. Перемешайте эту пасту снова в мультиварке и продолжайте готовить на том же режиме еще 15 минут.

В последние 5 минут добавьте 1 ст. л. столового уксуса 9%, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко. После этого икру можно уложить в стерилизованную банку и закрыть крышкой. После полного остывания, храните икру в прохладном месте до 1 года.

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