Российские захватчики стягивают на Бахмутское направление подразделения, которые воевали на севере и юге Украины.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин.

«Часть подразделений, которые сейчас сюда перебрасываются, которые сейчас здесь находятся – это регулярные части, которые либо были выведены еще раньше из других направлений, доукомплектованы, провели слаживание и переброшены сюда. В основном это десантники.

Также здесь есть механизированные части, которые сюда перебросили. А также на данный момент сюда уже стягивают те подразделения, которые сейчас выполняли задачи и на севере, и на юге нашей страны», - рассказал Жорин в эфире Радио Свобода .

Туда же оккупанты планируют завести новосформированные резервы.

«Они планируют завести новые, свежие силы, которые они недавно собрали. Потому что у них пока достаточно еще сил и резервов для того, чтобы формировать новые подразделения и перебрасывать сюда.

Это в первую очередь к тому, что люди должны находиться в реальном мире и не обманывать себя, что у врага что-то кончается. Пока у них много сил, резервов, техники, людей, и они это демонстрируют, перебрасывая и насыщая фронт этими подразделениями», - заверил Жорин.

По его словам, на Бахмутском направлении против украинских защитников воюют десантники, подразделения «Ахмат» "и подразделения такой пародии на фанатское движение в россии «Эспаньола».

Отметим, что «Эспаньол» – это «фанатский спецназ» российского футбольного клуба ЦСК.

По словам Жорина, в основном оккупанты из «Эспаньолы» принимают участие, как операторы дронов.

«То есть непосредственно на линии соприкосновения они не принимают участия, им это не очень нравится. Но летают на дронах, разведывают и управляют ударными дронами», – рассказал Жорин.

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