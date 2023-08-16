Найманці ПВК «Вагнер» продовжують перебувати у Білорусі, і ось що про них відомо.

За деякими даними, загалом у Білорусі може перебувати 4000-4500 найманців ПВК «Вагнер». Такі цифри називає моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Аналітики наголошують, що інформація про вивезення частини найманців з Білорусі до Росії, як і раніше, не отримала підтверджень.

Також не були зафіксовані спеціальними вивізними рейсами з найманцями з Білорусі до Африки.

Крім того, не фіксуються активні переміщення «вагнерівців» самою Білоруссю.

«Основним місцем розміщення найманців є табір у селі Ціль Осиповичського району. За нашою інформацією, найманцями також використовують для своєї мети територію колишнього військового містечка № 28 «Поплави» в Осиповичському районі», - повідомляють у «БГ».

Аналітики додають, що одним із напрямків діяльності найманців є проведення тренувань із ЗС РБ, іншими силовими структурами режиму Лукашенка. Так було відомо, що військовослужбовці 38-ї десантно-штурмової бригади завершили спільні тренування з «вагнерівцями».

"Присутність найманців у Білорусі активно використовується для проведення інформаційних провокацій та створення напруженості на кордонах з країнами НАТО", - пояснили в моніторинговій групі.

Додамо, тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) зауважили, що хоча Євген Пригожин охоче коментує діяльність ЧВК в Африці, він утримується від коментарів про війну в Україні.

Ймовірно, Пригожин зосередився на відстоюванні інтересів "Вагнера" ​​в Африці, прагнучи відійти від української та навіть білоруської тематики.

Зважаючи на все, він може дотримуватися вказівок, які забороняють будь-які коментарі на тему війни в Україні.

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