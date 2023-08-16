За деякими даними, загалом у Білорусі може перебувати 4000-4500 найманців ПВК «Вагнер». Такі цифри називає моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Аналітики наголошують, що інформація про вивезення частини найманців з Білорусі до Росії, як і раніше, не отримала підтверджень.
Також не були зафіксовані спеціальними вивізними рейсами з найманцями з Білорусі до Африки.
Крім того, не фіксуються активні переміщення «вагнерівців» самою Білоруссю.
Нова грошова допомога українцям: хто може розраховувати на гроші, з'явився список
"Не виходьте на вулицю!": з’явилося термінове попередження про початок сильного обстрілу
«Звільнили!»: ЗСУ вибили окупантів з дуже важливого населеного пункту
"Нікому буде обороняти": з'явилися важливі новини з району Бахмута, просування ЗСУ спинилося
Це дуже потужний удар: сумні новини з Куп'янського напрямку, окупанти досягли мети
«Основним місцем розміщення найманців є табір у селі Ціль Осиповичського району. За нашою інформацією, найманцями також використовують для своєї мети територію колишнього військового містечка № 28 «Поплави» в Осиповичському районі», - повідомляють у «БГ».
Аналітики додають, що одним із напрямків діяльності найманців є проведення тренувань із ЗС РБ, іншими силовими структурами режиму Лукашенка. Так було відомо, що військовослужбовці 38-ї десантно-штурмової бригади завершили спільні тренування з «вагнерівцями».
"Присутність найманців у Білорусі активно використовується для проведення інформаційних провокацій та створення напруженості на кордонах з країнами НАТО", - пояснили в моніторинговій групі.
Додамо, тим часом в Інституті вивчення війни (ISW) зауважили, що хоча Євген Пригожин охоче коментує діяльність ЧВК в Африці, він утримується від коментарів про війну в Україні.
Ймовірно, Пригожин зосередився на відстоюванні інтересів "Вагнера" в Африці, прагнучи відійти від української та навіть білоруської тематики.
Зважаючи на все, він може дотримуватися вказівок, які забороняють будь-які коментарі на тему війни в Україні.
Останні новини України:
Окупанти цинічно вдарили по лікарні із пацієнтами.
Також повідомлялося, що боєць ЗСУ розповів про пекло на Куп'янському напрямку.