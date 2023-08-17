О чем это свидетельствует, пояснил военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире "Фабрики новостей".

«Но при наступлении, как правило, вводятся резервы, когда есть успех. Когда есть перспектива как раз прорыва и выхода на новое оперативное пространство. Для этого применяется резерв, чтобы на этом оперативном резерве можно было выполнить другие тактические задачи.

И, конечно, тем комплектом силы, которым проводились первые наступательные действия, мы уже не сможем расширять наступательные возможности. И поэтому вводятся резервы», - объяснил Самусь тактику, комментируя информацию о появлении резервов на поле боя, ранее обнародованных его коллегами – военными экспертами и аналитиками.

Также Михаил Самусь отверг пугалки о том, что в бой идут последние силы и «украинская армия заканчивается".

«Российская пропаганда говорит, что, мол, все, бросаются последние резервы и все, на этом украинская армия заканчивается. Как раз ситуация противоположная», – уверяет Самусь.

По словам военного эксперта, появление резервов на поле боя – свидетельство того, что украинские защитники успешно проводят тактические действия.

«С перспективой расширения и выходом на оперативное пространство», – объяснил Самусь.

Добавим, тем временем в Сети появились кадры сбития вражеского вертолета. Российскую машину приземлили в районе Роботино на Запорожчине.

"Ориентировочно в 07:40 огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона обнаружила вражеский "Аллигатор". Один пуск с ПЗРК – цель уничтожена. На счету наших бойцов – это уже восьмой навсегда приземленный Ка-52", - говорится в сегодняшнем сообщении 47 ОМБр.

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