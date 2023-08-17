Для ворожої авіації настав вкрай невдалий день.

Ворожі гелікоптери падають один за одним, пише Politeka.net.

Так спочатку стало відомо, що на Бахмутському напрямку українські військові збили російський вертоліт Ка-52.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Ка52 взяв курс у напрямку концерту Кобзона»,

"Відмінно!",

"Екіпаж вже у Кобзона",

«Земля залізобетоном, як кажуть»,

«Браво, ЗСУ! Дякую, ви титани! , - коментують у Мережі аварію ворожого Ка-52.

Через деякий час стало відомо про аварію ще однієї ворожої машини.

Так, ЗСУ збили ще один російський гелікоптер Ка-52 в районі Роботино на Запорізькому напрямку.

«Дякую, найкращі!»,

"Добре починається день",

"На концерті Кобзона нові слухачі" , - відреагували користувачі Телеграм.

Додамо, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що окупанти вже втратили 315 літаків та вертольотів, 18 кораблів та катерів, понад чотири тисячі танків та майже 800 одиниць спеціальної техніки.

Останні новини України:

Окупанти стирають з землі цілу область.

Боєць розповів про пекло на Куп'янському напрямку.

Також повідомлялося про наступну мету для ЗСУ після звільнення Урожайного.