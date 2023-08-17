Ворожі гелікоптери падають один за одним, пише Politeka.net.
Так спочатку стало відомо, що на Бахмутському напрямку українські військові збили російський вертоліт Ка-52.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
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"Відмінно!",
"Екіпаж вже у Кобзона",
«Земля залізобетоном, як кажуть»,
«Браво, ЗСУ! Дякую, ви титани! , - коментують у Мережі аварію ворожого Ка-52.
Через деякий час стало відомо про аварію ще однієї ворожої машини.
Так, ЗСУ збили ще один російський гелікоптер Ка-52 в районі Роботино на Запорізькому напрямку.
«Дякую, найкращі!»,
"Добре починається день",
"На концерті Кобзона нові слухачі" , - відреагували користувачі Телеграм.
Додамо, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що окупанти вже втратили 315 літаків та вертольотів, 18 кораблів та катерів, понад чотири тисячі танків та майже 800 одиниць спеціальної техніки.
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Також повідомлялося про наступну мету для ЗСУ після звільнення Урожайного.