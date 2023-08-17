Один вертолет был сбит в районе Бахмута, а второй — в районе Роботино. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, о чем говорит такая интенсивность уничтожения вражеской авиации.

"Дело в том, что Ка-52, в отличие от Ми-28, получился весьма неплохим, но... Ка-52 имеют на вооружении неплохие ПТРК "Вихрь", способные в дневное время суток поражать цели на расстоянии до 10 км, а в ночное до 6 км. Фактически, в таком ударном функционале они оказываются за зоной действия наших мобильных групп с ПЗРК, а благодаря полёту на сверхнизких — и для наших средств ПВО", — пишет эксперт.

Но сейчас, по словам военного обозревателя, россияне опять стали использовать Ка-52 как замену дефицитной артиллерии. Вертолеты подгоняют ближе к линии боестолкновения и осуществляют пуск неуправляемыми авиаракета методом кабрирования, у которых максимальная дальность до 4 км — и тут украинская ПВО их и ловит.

"В июне, когда началось наше наступление, россияне попытались его остановить, сконцентрировав максимум огневого потенциала и тогда у них в "вечный заглот" улетело 10 птичек. Понеся потери машин долговременного производственного цикла в $150 млн, от этой идеи отказались. Российское командование постановило ограничить применение НАР кабрированием, сконцентрировавшись на "Вихрях". Но, видимо ситуация на фронте настолько поджимает, что РОВ возвращаются к давно испробованным граблям", — добавил Александр Коваленко.

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