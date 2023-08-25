На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый хачапури из лаваша.
"Вкусные и быстрые завтраки, это всегда актуально! Из лаваша и сыра можно приготовить что угодно и даже пирог на сковороде. Хрустящая корочка, вытекающий расплавленный сыр, ароматная зелень", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца - 4 шт
- сливки 33% - стакан
- лаваш – 300 г
- сулугуни – 250 г
- творог 9% - 100 г
- масло гхи - 10 г
- соль - щепотка
С помощью ножниц "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает лаваш на мелкие кусочки.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Оккупанты цинично ударили по супермаркету: потолок и стены посыпались на людей
Украинский город может быть без света до двух месяцев: людей предупредили о длительном блекауте
Новые беспощадные атаки россиян принесли много горя: "Попали в жилые кварталы и..."
Известный артист, выступивший против войны, отправился на Донбасс к оккупантам: "Решили развлечь..."
Чтобы приготовить начинку, смешиваем натертый сыр сулугуни, нарезанную зелень и творог. Для заливки смешиваем до однородности яйца и сливки.
Сковороду "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смазывает топленым маслом, выкладывает на дно половину нарезанного лаваша, заливает половиной заливки. Далее выкладывает весь сулугуни с сыром и зеленью, сверху оставшийся лаваш и заливаем остатками заливки.
Готовить такой хачапури нужно под закрытой крышкой на минимальном огне 25-30 минут. После этого "Мастер Шеф" Литвинова снимает крышку, накрывает пирог пергаментом и снова накрывает крышкой - переворачиваем пирог на крышку, и перекладываем его снова на сковороду пергаментом вниз. Запекаем ленивое хачапури еще 5-8 минут без крышки.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.