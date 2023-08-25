На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить ленивый хачапури из лаваша.

"Вкусные и быстрые завтраки, это всегда актуально! Из лаваша и сыра можно приготовить что угодно и даже пирог на сковороде. Хрустящая корочка, вытекающий расплавленный сыр, ароматная зелень", - советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца - 4 шт

сливки 33% - стакан

лаваш – 300 г

сулугуни – 250 г

творог 9% - 100 г

масло гхи - 10 г

соль - щепотка

С помощью ножниц "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова нарезает лаваш на мелкие кусочки.

Чтобы приготовить начинку, смешиваем натертый сыр сулугуни, нарезанную зелень и творог. Для заливки смешиваем до однородности яйца и сливки.

Сковороду "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова смазывает топленым маслом, выкладывает на дно половину нарезанного лаваша, заливает половиной заливки. Далее выкладывает весь сулугуни с сыром и зеленью, сверху оставшийся лаваш и заливаем остатками заливки.

Готовить такой хачапури нужно под закрытой крышкой на минимальном огне 25-30 минут. После этого "Мастер Шеф" Литвинова снимает крышку, накрывает пирог пергаментом и снова накрывает крышкой - переворачиваем пирог на крышку, и перекладываем его снова на сковороду пергаментом вниз. Запекаем ленивое хачапури еще 5-8 минут без крышки.

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