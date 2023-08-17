Накануне, после статьи в американском издании Newsweek, новостные ленты начали пестрить сообщениями о том, что россия готовит новое большое наступление в Украине.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, действительно ли россия способна к весне 2024 подготовиться к большому наступлению.

По мнению эксперта, еще со второй половины 2022 года российские оккупационные войска утратили наступательный потенциал операций широкого фронта. Уже летом прошлого года российская армия настолько была истощена, что способна была наступать только по узким направлениям и локациям, например, в Бахмуте.

При этом, имея численное превосходство, рф не может удерживать захваченные территории. Так, в Запорожской области у оккупантов есть серьёзные линии обороны и численное превосходство над силами обороны Украины в 3 и даже больше раза, но вынуждены распаковывать стратегические резервы, теряя позиции в обороне.

"А с конца июня по Лимано-Купянской оси российское командование решило сыграть в имитацию наступления. Имитируют уже второй месяц, а какой результат? Две группы войск, численностью 100 тыс, топчутся на месте не добыв сколь-нибудь весомых результатов.

То есть, на Юге 150 тысяч человек не могут удержать оборону, на востоке 100 тысяч не могут наступать на трём узким направлениям. Та сколько же тогда российской армии нужно людей, чтобы успешно наступать? Например, в 2022 было мобилизовано 300 тысяч, а результат? Ответ прост - нисколько", — пишет Александр Коваленко.

Военный обозреватель отметил, что сейчас российский ВПК работает не на обеспечение новых подразделений, а лихорадочную компенсацию потерь, поэтому история с "большим наступлением россии" похожа на элемент российской ИПСО.

"Очевидно, что россия запустила данное деморализующие ИПСО на фоне обвала фронта. В то время как в Запорожской области была прорвана первая линия обороны и СОУ готовятся к прорыву второй ЛО, распространяются деморализующие фейки как для украинского и западного потребителя информации, так и мотивирующие для внутреннего. Мол, не за горами великий рывок на Одессу!", — добавил эксперт.

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