Военный эксперт считает, что санкции работают, и у России нет возможности производить так много ракет, как раньше.

Начиная с октября прошлого года количество ракет, которые запускает россия по мирным городам Украины, а также частота таких атак заметно сократилась. Это связано с тем, что у врага истощаются ресурсы по производству новых ракет, а значит международные санкции работают.

Об этом в эфире телеканала "Первый Западный" рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, он категорически не согласен с тем, что мол санкции не работают. Для этого эксперт сравнил количество ракетных атак в прошлом октябре и сейчас.

"Давайте сравним, какое количество ракет летели по нашей критической инфраструктуре начиная с октября месяца, и какое количество ракет, с какой частотой летит сейчас. Противник вынужден больше и больше времени уделять накоплению определенного количества ракет, и это говорит о том, что санкции таки действуют. Вы знаете, что никому в истории не удалось полностью прекратить такое понятие, как серый импорт. И он будет происходить при любых обстоятельствах, ну такая специфика нашей мировой экономики", - говорит Сергей Грабский.

По его словам, несмотря на санкции, РФ пока может путем серого импорта добывать себе нужные комплектующие к ракетам – через третьи страны, через фирмы-прокладки и фирмы-однодневки. Однако, легально добыть те же микрочипы невозможно и в тех количествах, которые им нужны.

Поэтому количество производства ракет в РФ сократилось, сейчас они могут делать около 80 ракет в месяц. По словам Грабсткого, это касается и производства танков.

"Санкции, кстати, не только против ракет работают. Уралвагонзавод, допустим, до полномасштабного вторжения был способен производить 30 танков в месяц, сейчас они едва могут выработать 20 танков в месяц. И это является результатом тех санкций", - подытожил эксперт.

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