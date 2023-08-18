В конце августа запланирована встреча Путина с президентом Турции Эрдоганом. И эти переговоры очень важны для Украины в контексте зерновой сделки и разблокировки украинских портов.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, ничего не мешает Эрдогану сдать Путина в Гаагу. Однако этого скорее всего не произойдет, потому что каждый из президентов стран, которых РФ считает своими партнерами, выходит из интересов собственного государства.

"Не исключаю, мы молимся за это, ничто не мешает, кроме собственных интересов. Сейчас Китай и Турция имеют очень выгодную для себя ситуацию, работая с Россией, которая под санкциями. Они зарабатывают на этом, и исходят из интересов собственного государств, это понятно. Переговоры в Турции для нас интересны потому что для Украины принципиально важно разблокировать украинские порты и обеспечить судоходство по Черному морю", - говорит Кирилл Сазонов.

По его словам, как мы это сделаем даже не важно, главное найти решение этой проблемы в Черном море.

"Сделают это вооруженные силы Украины, СБУ с флотом украинским, в этом может помочь НАТО, может помочь Турция, чтобы обеспечить конвой, либо же переговоры. Но нам, для экономики Украины это очень важно – освободить украинские порты, очень важно. И потому, переговоры в Турции, которые будут касаться именно зернового коридора, нас интересует. Тема немного шире, это тоже для нас очень важно, поэтому будем следить, будем ждать", - говорит Сазонов.

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