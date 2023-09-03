Победитель проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал детально, что необходимо дляля приготовления консервированных кабачков в томате. Вы можете увеличивать количество, учитывая, сколько у вас овощей, заявил "Мастер Шеф" Клопотенко.

Вам потребуются следующие ингредиенты на одну литровую банку:

500 г очищенных кабачков,

1 веточка укропа,

2 горошины душистого перца,

2 горошины черного перца,

2 зубчика чеснока,

2 лавровых листа,

1 кг томатов,

1 ст. ложка соли без горки,

2 ст. ложки сахара без горки,

2 ст. ложки столового уксуса 9%.

Процесс приготовления можно разделить на следующие шаги:

Шаг 1: Подготовьте банки и крышки к стерилизации, выбрав удобный для вас способ.

Шаг 2: Тщательно промойте и очистите 500 г кабачков, удалив кожуру и семена при необходимости. Нарежьте их на брусочки длиной примерно 6-7 см.

Шаг 3: В стерилизованную банку положите веточку укропа, 2 горошины душистого перца, 2 горошины черного перца, 2 зубчика чеснока, лавровый лист и нарезанные кабачки.

Шаг 4: Закипятите воду и залейте банку с пряностями и кабачками. Покройте крышкой и оставьте на 10-15 минут для термической обработки с целью уничтожения бактерий.

Шаг 5: В то время как кабачки обрабатываются, помойте 1 кг томатов и пропустите через мясорубку, соковыжималку или блендер, затем процедите через сито для удаления семян и кожуры.

Шаг 6: Перелейте томатный сок в сотейник и варите его 20 минут. Через 5 минут добавьте 1 ст. ложку соли и 2 ст. ложки сахара, продолжайте варить до полного растворения. Затем добавьте 2 ст. ложки уксуса.

Шаг 7: Слейте воду с кабачков и залейте их томатным соком. Закройте банку стерильной крышкой. Позвольте остыть при комнатной температуре, затем переместите в прохладное место. Консервы можно хранить до года.

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