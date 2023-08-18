Российскую столицу сотрясли новые взрывы, власти Москвы заявили об очередной атаке беспилотников, но, естественно, не раскроет самого главного.

В Сети появились новые кадры с места, на которых, в частности, можно увидеть поврежденный корпус московского «Экспоцентра», пишет Politeka.net.

В Минобороны РФ уже заявили, что атака была в районе 4-х утра. И что дрон изменил траекторию «после воздействия по нему средств ПВО» и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной.

Позже также появились подробности новой атаки беспилотников. Так, выяснилось, что в Москве впервые закрыли все аэропорты.

Работа всех четырех аэропортов Москвы ограничивалась в ночь на 18 августа из-за прилета беспилотника, сообщили в Росавиации.

За время закрытия воздушного пространства над Москвой было перенаправлено семь рейсов: три на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург), один рейс из Стамбула приземлился в Минске. Уточняется, что после отмены ограничений пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

«Для меня понятно одно. Они разрушили, а мы только повредили», «Как на дачу Чинушам из МО рухнет, так зачешутся»,

«Не могу понять прилетает один два дрона, чем тут радоваться покажите, в ответ летят почти ежедневно десятки ракет дронов, которые убивают десятки украинцев. Ну прилетели пару дронов по не военному зданию…»,

«Так, ни о чем. Для московитов просто развлечения», - комментируют пользователи соцсетей разрушения в Москве, которые, по их мнению, незначительные.

В свою очередь украинский журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов резко осадил недовольных «неэффективностью» и раскрыл подробности атаки.

«… Кто-то сделал эти дроны. Кто-то их снаряжал. Кто-то находил мишени и наводил. Кто-то в режиме строгой секретностью этой ночью вышел на позиции и осуществил запуск. Все отработали. С риском. Многих не покажут по телевизору», - отметил Сазонов.

Также боец ВСУ поинтересовался у «нытиков», что они сделали для Победы Украины.

Корректировали огонь арты? Отстреливались от атаки из окопа? Вывозили под обстрелом наших раненых? Пахали как Папа Карло, чтобы задонатить нам на дрон или машинку? Скорее всего – ничего из вышеперечисленного. Спокойно спали, а утром под чашечку кавы можно и поныть в Сети….», - констатировал Сазонов.

Добавим, ранее бывший глава ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк заявил, что атаки на территории России – «это наша технологическая партизанщина».

Бывший глава ГУР подчеркивал, что украинские дроны проходят свои испытания не в условии полигона, а сразу в боевых условиях.

"Дроны могут достигать таких городов, как Москва, взлетая на территории Украины. Но эти дроны запускаются с территории России и это вызов для полицейского государства с большим контрразведывательным режимом...", - говорил Кондратюк.

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