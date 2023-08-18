Российские оккупанты стирают с лица земли жилые дома и кварталы, опустошают украинские города и целые регионы.

Так, только в Запорожской области военнослужащие россии за минувшие сутки нанесли около 80 ударов по 20 населенным пунктам, пишет Politeka.net со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Более 60 артобстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малиновки, Полтавки, Затишье, Каменского, Плавней, Степного и других прифронтовых сел.

Кроме того, зафиксировано шесть авиаударов по Камышевахе, Орехову и Малой Токмачке, пять обстрелов с РСЗО по Новодаровке и четыре БПЛА-атаки на Железнодорожное, Волшебное и Пятихатки.

Поступило более двадцати сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных постройках и объектах инфраструктуры.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Документировать последствия очередных вражеских обстрелов также продолжают правоохранители Сумской области.

«За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности насчитано 120 ударов», - сообщили в полиции.

Кроме того, враг продолжает терроризировать Херсонщину - за минувшие сутки противник совершил почти 50 обстрелов, выпустив 207 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Тем временем в Сети появились кадры из многострадального Нью-Йорка в Донецкой области.

Небольшой поселок напротив временно оккупированной Горловки страдает от обстрелов и бомбардировок - российские самолеты сбрасывают на Нью-Йорк корректируемые или простые авиабомбы весом от двухсот пятидесяти килограммов взрывчатки - до полутонны.

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Число жертв растет каждый день - где эвакуация набирает обороты.

Также сообщалось о покушении на скандального чиновника прямо в центре Киева.