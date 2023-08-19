Продвижение украинских войск в сторону побережья не произойдет за неделю или месяц, однако после ряда проведенных операций, вероятно уже в осенний период, наступит время активных действий. Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал, когда и появятся ли у ВСУ новые возможности в направлении Бердянска и Мариуполя.

"Этой осенью возможны километровые и больше продвижения наших войск в сторону Азовского побережья. Это будет рушить логистику россиян, абсолютно рушить. Даже десять км вглубь – и мы уже будем доходить до железной дороги. Она основная, которая идет с Волновахи на Черниговку, на Токмак. И мы будем ее перерезать, в любой точке разреза будет остановлено основное движение боеприпасов на сторону Запорожского и Херсонского направлений.

Такая остановка движения боеприпасов по жд-путям приведет к перегрузу сухопутного коридора. Они не идут в больших объемах там, удержаться невозможно будет. Даже подход к этому движению на железной дороге решит большую часть проблем, это движение заступорится» - делится эксперт.

Как отмечает эксперт, здесь также стоит учитывать, что и у украинской армии увеличиваются возможности в уничтожении противника.

"Наши партнеры не подводят, то есть мы имеем постоянный поток военной амуниции. Потому у россиян просто нет времени и возможности для того, чтобы новые полки запускать".

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