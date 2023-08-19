В последние дни очень много разговоров об украинских морских дронах, которые меняют расстановку сил в Чёрном море.

Встает вопрос, почему по российским военным кораблям работают преимущественно морские дроны, а воздушные - нет. При этом, как отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, у кораблей Черноморского флота рф практически отсутствует ПВО.

"А точнее - вообще не имеют. Например, корабли проекта 22160 из ПВО имеют разве что станковый пулемёт 14,5-мм МТПУ-1 "Жало", ПЗРК "Игла"/"Верба" и, в некоторых случаях, сухопутный ЗРК "Тор-М2", размещаемый на вертолётной площадке. Эффективность применения сухопутной ЗРК на море можете себе только представить", — пишет эксперт.

По его словам, вероятность поражения российских военных кораблей с воздуха довольно высока.

"Кто-то скажет - так ведь у морского дрона БЧ мощнее, 200, 350 кг и даже больше, что повышает вероятность затопления корабля, а что у воздушного дрона? 20-40 кг? Но тут есть нюанс в оценках поражения.

Да, мощности воздушному дрону для затопления корабля не хватит, но её достаточно, чтобы повредить его РЛСО, навигационное оборудование и прочие внешние системы управления, что гарантировано отправит корабль в ремонт. Особо интересна возможность комплексного применения", — объяснил Александр Коваленко.

Военный обозреватель добавил, что не только Москва уязвима для неких воздушных объектов, российские военные корабли ещё со времён СССР имели проблему с эффективной ПВО, и проблема эта так и не была решена.

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