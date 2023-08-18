На Токмакском направлении ширина отрезка "прикосновения" передовых подразделений ВСУ к первым позициям главного рубежа обороны противника достигла размера в 2.5-3 км и продолжает расширяться.
Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.
По его словам, в район Работино в течение последнего времени российское командование переместило достаточно дополнительных сил и средств, но остановить продвижение передовых подразделений ВСУ они не могут. Противник почти полностью отошел из с.Работино (удерживает лишь частично его южную часть), а восточнее села - оставил очередной участок местности, примерно в 2-2.5 кв.км.
"Более того, очевидно, что командование противника, испытывая острую потребность в дополнительных силах и средствах на этом направлении, продолжает стягивать на него все, что возможно. В частности, северо-восточнее с.Новопрокоповка (это как раз на отрезке прорыва ВСУ) начали фиксироваться подразделения 201-го мсп 2-го АК", — пишет Константин Машовец.
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Военный обозреватель также отметил, что именно на этом направлении действует как минимум два подразделения противника, подготовленных к применению барражирующих боеприпасов типа "Ланцет". Всего это примерно от 20 до 30 ударных БПЛА тактического уровня, которые противник может применить в течение короткого времени на этом направлении.
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