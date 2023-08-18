В пятницу, 18 августа, российские оккупанты обстреляли город Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Вероятно, били из артиллерии. Снаряды попали в жилой район в центре города, возле «Пункта несокрушимости», где местные жители обычно получают гуманитарную помощь, заряжают свои телефоны и прочее.

Три человека, находившиеся в тот момент на улице, получили телесные повреждения в результате обстрела: две женщины в возрасте 73 и 76 лет и 72-летний мужчина, которого госпитализировали с многочисленными осколочными ранениями. Кроме того, пострадал 67-летний работник гуманитарного штаба.

Обстрелы вызвали пожары в двух многоквартирных домах. Также взрывы повредили сквер и близлежащие жилые дома, выбив окна и двери, побив кровлю и балконы.

По факту ранения четырех гражданских начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Также в Офисе Генпрокурора сообщили, что 18 августа около 20:00 оккупанты обстреляли поселок близ Херсона. Один местный житель получил травмы, несовместимые с жизнью. Данные о пострадавших уточняются. Повреждены частные дома.

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