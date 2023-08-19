Подразделения противника, занявшие оборону в Заветном Желании, сейчас активно доукомплектовываются и усиливаются. Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, главной проблемой противника на этом направлении является дорога, которая ведет прямо из с.Урожайное на с.Старомлиновка, обходя с востока с.Заветное Желание, по противоположному берегу реки Мокрые Ялы.

"Другими словами, ВСУ, по большому счету, не нужно штурмовать эту деревню "в лоб", чтобы приблизиться к одному из ключевых пунктов системы обороны противника на этом направлении (с.Старомлиновка)... Хотя, конечно, очень желательно взять его под контроль", — пишет эксперт.

Константин Машовец отметил, что в течение нескольких минувших суток передовые подразделения ВСУ не только закрепились в Старомайорском и Урожайном, но и даже определенным образом расширили это вклинение.

"Добавив к этому еще две "проблемы" противника - с.Приютное, а также подразделения 394-го мсп противника, которые все еще находятся севернее рубежа Приютное - Заветное Желание + острую потребность противника относительно удержания района с.Новодонецкое (особенно в направлении с .Керменчик), можем получить достаточно яркую картину всего того объема и многообразия "насущных вопросов", которые командованию противника на этом направлении, приходится решать ОДНОВРЕМЕННО", — подчеркнул военный обозреватель.

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