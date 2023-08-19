На День Независимости Украины российская армия действительно может устроить ракетный террор, а также налеты "шахедами", поэтому ракетная опасность очень велика.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, скорее всего в РФ уже начали процесс накопления ракет и дронов-камикадзе, чтобы устроить атаку по украинским городам в День независимости.

"Если мы говорим о ракете Х-101 555, могут где-то примерно полторы-две ракеты накапливать в сутки, или чуть больше с учетом ремонтных работ с ракетами со складов с консервации, которые снимают. Поэтому условно они могут использовать до 30 ракет Х-101 555 в День Независимости. В среднем, это средний показатель 30 ракет. Кроме этого есть "Калибр", есть P-800 "Оникс", которыми они могут отработать по Одессе и Одесской области. Есть ракеты Х-22, есть "Искандер-М" и "Искандер-К", - рассказал эксперт.

По словам Коваленко, если россияне ставят себе за цель устроить террор такой массированный на День Независимости, то у них есть запасы около 50 ракет. К тому же, противник может использовать дроны.

"У них может быть потенциал разового пуска, все эти номенклатуры где-то примерно до 50 ракет, если использовать всю эту номенклатуру. Если говорить о налетах дронов-камикадзе, то это уже другой вопрос, там очень сложный процесс получения и производства. Я не исключаю, что они могут накопить некоторые количество, чтобы устроить также такой массированный налет на День Независимости, примерно до 50 единиц дронов-камикадзе", - рассказал Коваленко.

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