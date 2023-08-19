Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец рассказал о количественном и качественном составе группировки войск (ГВ) "Восток" рф, которая сейчас пытается обороняться в "сухопутном коридоре" между Крымом и оккупированными районами Донецкой области.

Общая зона ответственности ГВ "Восток", о которой идет речь, составляет отрезок фронта примерно от окрестностей г.Васильевка до района севернее с.Владимировка в Запорожской области. В общем там собраны такие силы и средства оккупантов:

около 105 тысяч личного состава

до 470 танков

до 1410 единиц боевых бронированных машин

не более 720 единиц артиллерийских систем

до 230 единиц установок реактивных систем залпового огня

Во-первых, по словам эксперта, у ГВ "Восток" проблемы с вооружением и военной техникой (ВВТ).

Во-вторых, наличие в составе ГВ "Восток" самых разнообразных "по калибру" формирований (от привычных кадровых полков и бригад, до каких-то полууправляемых "добровольческих" батальонов и формирований типа "Шторм-Z" и "частно-контрактных батальонов") достаточно существенно отражается на качестве и устойчивости боевого управления войсками.

"Более чем стотысячная группировка войск противника, развернутая в "сухопутном коридоре" вдоль северо-азовского побережья, несомненно, серьезный противник. Тем более, когда она опирается на подготовленную систему обороны оперативного уровня с заранее оборудованной полосой обеспечения и главным рубежом обороны, и вдобавок - преимущество в воздухе. Но это вовсе не означает, что она "непобедима". У нее, очевидно, существуют свои недостатки и уязвимости. Вопрос заключается в том, как лучше этим воспользоваться...", — заключил Константин Машовец.

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