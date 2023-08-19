Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Politeka Online объяснил, какие возможности открываются после освобождение украинской армией Урожайного Донецкой области.

"Река Мокрые Ялы идет с севера на юг, она проходит через Заветное Желание и дальше на Старомлыновку, это основная линия обороны. Для того, чтобы подойти к основной линии обороны, нужно будет еще освободить Заветное Желание, ну и дальше подойти уже к Старомлыновке.

Выход на Заветное Желание лучше делать с подрезанием левого фланга, восточного фланга — это выход из-под Урожайного на Октябрьское и полуокружение Новодонецкого, там есть два населенных пункта юго-восточнее Урожайного. Вот как раз движение наших войск сейчас направлено именно туда: на Октябрьское с подрезанием того же Новодонецкого", — заявил эксперт.

По его словам, как только мы зачистим восточный фланг, тогда можно двигаться дальше в сторону Заветного Желания и Старомлыновки.

"Вот в такой диспозиции сейчас, я думаю, ближайшие неделю-полторы будем заниматься этим вопросом. Я думаю, гарнизон, который находится чуть еще восточнее от этой точки, от этого плацдарма, Угледарский гарнизон поможет со своей стороны уже с Востока поддавить российские войска и в районе Октябрьского и того же Новодонецкого. Даже, может быть, получится и взять в оперативное окружение или полное окружение Новодонецкий гарнизон российских войск", — добавил Роман Свитан.

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