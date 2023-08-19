В течение суток в Донецкой области зафиксировано по меньшей мере 8 ударов со стороны россии.

В полночь оккупанты попали двумя ракетами по Краматорску, поврежден заводской цех.

Как сообщает прессслужба МВД, оккупанты атаковали пять населенных пунктов, ранили четыре человека.

Кроме того известно, что за прошедшие сутки российские войска ударили по городам Авдеевка, Красногоровка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, село Нетайлово.

Враг ударил из РСЗО «Град», артиллерии, танков. Сообщается, что известно о четырех поврежденных жилых домах.

Из артиллерии оккупанты ударили по Временному Яру, ранили 4 мирных жителей, разрушения получили четыре многоквартирных дома.

По Великой Новоселке россияне били из «Градов», к счастью, население не пострадало.

Кроме того, сегодня 19 августа после полуночи россияне попали двумя ракетами по Краматорску, поврежден заводской цех.

Ранее сообщалось, что на Бердянском направлении российские оккупанты активно готовятся к обороне села Заветное Желание.

Подразделения противника, занявшие оборону в Заветном Желании, сейчас активно доукомплектовываются и усиливаются. Об этом рассказал полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

По его словам, главной проблемой противника на этом направлении является дорога, которая ведет прямо из с.Урожайное на с.Старомлиновка, обходя с востока с.Заветное Желание, на противоположном берегу реки Мокри Ялы.

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оккупанты стирают с земли целую область.

Боец рассказал об аде на Купянском направлении.

Также сообщалось о следующей цели для ВСУ после увольнения Урожайного.