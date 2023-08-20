Военный эксперт Роман Свитан рассказал о ситуации в районе Бахмута и на Донецком направлении в целом.

Российские оккупанты стягивают в район Бахмута разрозненные силы. Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Politeka Online объяснил, что это значит.

"Сборная солянка сейчас по всему Донецкому направлению. Именно сборная, начиная от рекрутов "лднр" и заканчивая боевыми бурятами, там все есть. Вся российская империя собралась на Донбассе, поэтому наши ребята их постоянно видят и в 200-м состоянии, и в 300-м, и пленных, и 500-ми. То, что их много там, это, конечно, плохо, они количеством пытаются брать. Но то, что они разрозненные, это хорошо, так как управляемость таких подразделений разрозненных оставляет желать лучшего", — заявил эксперт.

По его словам, этим недостатком российских оккупационных войск ВСУ иногда пользуются.

"Иногда в границу соединений, которые удерживают или наступают, выполняем боевые задачи, разрываем их и пользуемся этой несостыковкой. Но у россиян другого уже пути нет, у них не хватает сил и средств для того, чтобы удерживать наши наступающие части в этом районе. В Донецком районе бросают уже всех и вся, вплоть до росгвардии, частных компаний и разных других соединений", — добавил Роман Свитан.

Добавим, в сводке Генштаба ВСУ сообшалось, что за прошлые сутки на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецка Донецкой области.

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