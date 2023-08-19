В субботу, 19 августа, был нанесен удар по российскому военному аэродрому, начался пожар.

Российское министерство обороны признало удар неким БПЛА по военному аэродрому "Сольцы" в Новгородской области, откуда взлетают стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями ракет Х-22.

Удар произошел около 10:00. В результате атаки БПЛА коптерного типа, по данным оккупантов, возникло возгорание на стоянке самолетов.

Как минимум одно судно получило повреждения. Пожар ликвидирован. Всего, по предварительным данным, на аэродроме базирования размещались около 10 единиц Ту-22М3.

Ранее сообщалось о ряде авикатастроф с военными самолетами в россии.

14 августа учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел крушение в Краснодарском крае. Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета при заходе на посадку. Катастрофа произошла в пределах аэродрома. По предварительной информации, один из членов экипажа погиб. Разрушений и пострадавших на земле нет.

Кроме того, 12 августа самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области рф, граничащей с Польшей и Литвой. ЧП произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета. Как сообщили в минобороны россии, полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб.

Истребитель упал в безлюдной местности, так что на земле никто не пострадал. По предварительным данным, причиной крушения стала "техническая неисправность".

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