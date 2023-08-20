На Бахмутском направлении продолжают разгораться интенсивные бои. Военный аналитик, полковник ВСУ в отставке и опытный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью, что российские оккупанты стремятся наступить на украинские позиции, однако встречают жесткое сопротивление со стороны украинских военных подразделений.
На Бахмутском направлении сталкиваются разнообразные российские военные формирования, и их взаимодействие не всегда оказывается безупречным. Тем не менее, российская сторона не испытывает дефицита в людских ресурсах. После потерь в бою, новые силы немедленно поступают на их замену. Оккупанты стремятся вернуть контроль над позициями в районе Бахмута.
"Они осознали, что высоты, которые мы смогли занять, позволяют нам контролировать радиус 20-25 километров с помощью артиллерии" - заявил эксперт. Он также подметил, с занятых позиций мы можем работать с артиллерией, охватывая Бахмут, Клищиевку, Андреевку и даже часть Курдюмовки.
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Также эксперт добавил, российские оккупанты стягивают в район Бахмута разрозненные силы.
"Они количеством пытаются брать. Но то, что они разрозненные, это хорошо, так как управляемость таких подразделений разрозненных оставляет желать лучшего", - делится эксперт.
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