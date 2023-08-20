ВСУ в районе Работино Запорожской области выбрали такую же тактику, как со Старомайорским и Урожайным.

Чтобы уменьшить потери ВСУ проводят наступательную операцию в тихом щадящем режиме. Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Politeka Online рассказал о тактике украинских войск.

"Мы обходим Работино. Правильная грамотная тактика по оперативному окружению. Та же самая тактика была применена и к Старомайорскому, и к Урожайному, и сейчас применяется уже на Новодонецк, то есть именно вот в таком режиме полуохвата и дальнейшего уничтожения или выдавливания противника из укрепрайона. Так же обходим и Работино", — заявил эксперт.

По его словам, россияне сейчас прикладывают все усилия, чтобы удержать Работино.

"Это же первая линия обороны и основная линия обороны в этом районе российская, потому они ее максимально удерживают, потому что прекрасно понимают, как только мы ее проходим широким фронтом (узким фронтом не так эффективно), с широким фронтом после прохождения линии обороны расширить плацдарм, чтобы можно было вводить основные силы и уже выходить на оперативный простор.

Прекрасно понимая это, россияне максимальные усилия прилагают для удержания Работино, причем усилия разные: и авиации, и артиллерии, и, естественно, живой силы, техники, они туда перебросили части "Ахмата" с Донецкого направления, части ВДВ с Херсонского направления. Эта сборная солянка пытается удержать прорыв наших войск в этом районе", — объяснил Роман Свитан.

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