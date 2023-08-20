Существует ли угроза на самых горячих направлениях для ВСУ и зачем именно под Купянск оккупанты бросили все силы для захвата, рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, как минимум, через Купянск проходит железная дорога, которая идет с Валуек до Купянска-Узлового.

«Россиянам не так Купянск важен, как именно Купянск-Узловой. Поскольку там находится центральное место разветвления железнодорожных направлений. Поэтому они будут пытаться его захватить в ближайшее время. Хотя пытаются это делать уже полгода, а у них ничего не получается. Понимание этой задачи важно, ведь можно их в таком случае поймать в ловушки, можно их максимально уничтожить особенно на ротациях.

У них получается точечно формировать на определенных участках фронта группы, но масштабных действий проводить некому. Поскольку они находятся на местности, где на подстилающей поверхности практически сходятся четыре реки, рядом озера» - делится эксперт.

Он добавил, что на водянистой местности данного направления оккупанты сами себя поставили в тупик, ведь здесь нет возможности пройти с тяжелой техникой в достаточном количестве, поэтому здесь идут сдерживаемые бои.

Также по словам эксперта, в осенний и зимний период российские войска не будут проводить крупных наступательных операций. Поэтому только летняя кампания имеет смысл, но она ограничена во времени – это 5-6 месяцев, пока тепло и сухо.

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