Кровавый теракт рф в Чернигове 19 августа в очередной раз вынуждает нас говорить о безопасности во время воздушных тревог.

Оккупанты совершили удар по Драмтеатру в Чернигове примерно в 11:30, при этом воздушная тревога в области сработала в 11:20.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко указал на несколько важных нюансов этой трагедии.

"Ракета ОТРК "Искандер" имеет скорость полёта в среднем 2 тыс м/с. То есть, до Чернигова от границы с россией она долетает менее чем за минуту. В свою очередь, для запуска ракеты ОТРК "Искандер" должен выехать на позицию и развернуться в боевое положение. Развёртывание занимает от 4 до 16 минут.

Таким образом, наши силы зафиксировали либо выход ОТРК "Искандер" на боевую позицию, либо процесс его развёртывания и включили воздушную тревогу заранее, до пуска ракет", — заявил эксперт и отметил, что несмотря на прозвучавшую заранее тревогу, мало кто пошел в укрытые.

Александр Коваленко напомнил о скорости ракет на российском вооружении:

КРМБ "Калибр" - 890-990 км/ч

Х-101/55 - 800-970 км/ч

Х-22 - 4300-5600 км/ч

П-800 "Оникс" - 2450-3200 км/ч

"В зависимости от того, где ваш город, вы можете рассчитать время подлёта каждой из этих ракет, по той, или иной траектории. Но, это всё субъективно и не стоит полагаться на сухие цифры. В таких случаях должен срабатывать инстинкт самосохранения, а не внутренний Эйнштейн", — добавил военный обозреватель.

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