Координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец объяснил, что стоит за терактом рф в Чернигове.
Среди принципов, лежащих в основе законов войны, Константин Машовец отметил три основных:
- войны должны ограничиваться достижением политических целей, которые положили начало войне, и не должны включать ненужных разрушений;
- войны должны быть прекращены как можно скорее;
- люди и имущество, не способствующие военным усилиям, должны быть защищены от ненужного разрушения и скитаний, даже если это противоречит военным целям враждующих сторон.
По словам эксперта, отдав приказ ударить по центру Чернигова, российское военно-политическое руководство нарушило первый и третий принципы законов войны.
По его мнению, здесь возможны два варианта: или российское командование настолько тупое, что не понимает смысла и определения таких понятий, как законы и обычаи войны, военное преступление и международное право, или сознательно на все это плюет.
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"Все те, кто сейчас активно "набрасывает" нецелесообразность организации и проведения "выставки дронов" в Чернигове, имеют смысл исключительно в рамках реализации нашей собственной стратегии ведения войны и стремления ее оптимизировать и избавиться от наших "внутренних ошибок".
Но, при этом, всем им стоит помнить... это "набрасывание" также однозначно подыгрывает и россиянам, которые уже визжат...о том, что "они били исключительно по военному объекту", стыдливо опуская тот факт, что этим "военным объектом" был областной драмтеатр города Чернигова и его центральный квартал (что по умолчанию подпадает под определение "военное преступление")", — добавил эксперт.
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