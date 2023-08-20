На Токмакском направлении передовые подразделения ВСУ расширяют свое вклиненивание по обоим флангам с.Работино и, свероятно, взяли под контроль его северную часть.
Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.
Подразделения противника сейчас вынуждены решать две основные задачи: не допустить освобождения с.Работино ВСУ, а также не дать им возможности продвинуться южнее линии опорных пунктов между с.Работино и с.Копани.
Кроме того, эксперт отметил, что на участке между с.Работино и с.Вербовое ВСУ уже вышли к первым позициям главного рубежа обороны противника.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Не стало талантливого украинского актера, жена сообщила о трагедии: "Он был лучшим из всех кого я знаю"
Не могут остановить продвижение: неожиданная ситуация сложилась на фронте в районе Работино
Оккупанты нанесли страшный удар по гуманитарному штабу, дома вспыхнули: кадры с места
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
"Как жестко доказывает практика, использование командованием противника целого помета "барсиков" (здесь действует сразу 4 таких батальона - 1-й, 3-й, 11-й и 14-й "Сармат"), не дает желаемого им эффекта, они банально не справляются... ВСУ продолжают активно действовать на этом участке и имеют все шансы при определенных обстоятельствах выйти на окраины с.Новопрокоповка с северо-восточного направления", — заявил Константин Машовец.
При этом, по словам военного обозревателя, в смысле развития ситуации на Токмакском направлении интересные события происходят не только западнее и восточнее с.Работино.
"Таким образом, становится понятно, что "не одним Урожайным" на Бердянском направлении оживляется украинское наступление. На Токмакском направлении также есть определенные достижения. Думаю, в связи с этим об освобождении с.Работино мы также вскоре услышим", — добавил эксперт.
Последние новости Украины:
Оккупанты стирают с лица земли целую область.
Боец рассказал об аде на Купянском направлении.
Также сообщалось о следующей цели для ВСУ после освобождения Урожайного.