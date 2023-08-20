Чтобы дойти до Токмака, ВСУ надо прорвать главный рубеж обороны противника и пройти с боями более 20 км.

На Токмакском направлении передовые подразделения ВСУ расширяют свое вклиненивание по обоим флангам с.Работино и, свероятно, взяли под контроль его северную часть.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", полковник ВСУ Константин Машовец.

Подразделения противника сейчас вынуждены решать две основные задачи: не допустить освобождения с.Работино ВСУ, а также не дать им возможности продвинуться южнее линии опорных пунктов между с.Работино и с.Копани.

Кроме того, эксперт отметил, что на участке между с.Работино и с.Вербовое ВСУ уже вышли к первым позициям главного рубежа обороны противника.

"Как жестко доказывает практика, использование командованием противника целого помета "барсиков" (здесь действует сразу 4 таких батальона - 1-й, 3-й, 11-й и 14-й "Сармат"), не дает желаемого им эффекта, они банально не справляются... ВСУ продолжают активно действовать на этом участке и имеют все шансы при определенных обстоятельствах выйти на окраины с.Новопрокоповка с северо-восточного направления", — заявил Константин Машовец.

При этом, по словам военного обозревателя, в смысле развития ситуации на Токмакском направлении интересные события происходят не только западнее и восточнее с.Работино.

"Таким образом, становится понятно, что "не одним Урожайным" на Бердянском направлении оживляется украинское наступление. На Токмакском направлении также есть определенные достижения. Думаю, в связи с этим об освобождении с.Работино мы также вскоре услышим", — добавил эксперт.

Последние новости Украины:

Оккупанты стирают с лица земли целую область.

Боец рассказал об аде на Купянском направлении.

Также сообщалось о следующей цели для ВСУ после освобождения Урожайного.