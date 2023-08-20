За сутки под обстрелами врага находились населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела Купянска тяжелое ранение получил мужчина около 40 лет, медики борются за его жизнь. В городе поврежден частный дом, а также произошел пожар на территории мясокомбината.

Из-за обстрела села Кругляковка Купянского района пожар разгорелся на территории лесничества.

В пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела повреждены частные дома. В селе Чернещина Изюмского района повреждено здание агропредприятия. В Александровке Богодуховского района серьезно повреждены складские помещения и хозяйственные постройки гражданских предприятий.

Кроме того, враг бил из артиллерии по селу Вильча в Чугуевском районе. В результате повреждены 11 частных домов, здания детского сада, пансионата, пекарни, церкви.

Между тем, в Днепропетровской ОВА сообщили, что вечером враг атаковал Никополь из тяжелой артиллерии. Пострадала 74-летняя женщина. Ее с осколочным ранением доставили в больницу. Зафиксированы повреждения пяти частных домов, четырех хозяйственных построек, двух линий электропередач.

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