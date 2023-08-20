Российские силы на данном участке фронта обладают высокой подвижностью, что создает вызовы для продвижения украинских сил.

Ситуация в районе Бахмута имеет чрезвычайно сложный характер. Российские оккупанты там сконцентрировали значительные военные ресурсы и силы. Об этом сообщил Александр Коваленко, военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление".

"В районе Бахмута имеется значительное военное присутствие оккупантов и ресурсы, способные противостоять наступлению со стороны ВСУ. Северные районы города сосредоточили большое количество российских подразделений. ВСУ не контролируют все высокоположенные точки в этом районе, включая Берховку, Парасковеевку и Красную Гору" - делится обстановкой эксперт, подмечая, что данные позиции под угрозой, оккупанты могут получить здесь преимущество.

Эти населенные пункты также играют важную роль в обеспечении логистики. В результате российским войскам легче маневрировать в этой зоне.

В контексте такой сложной маневренности, российские силы в этой локации обладают высокой подвижностью, что создает вызовы для продвижения украинских сил. Однако, по словам эксперта, в южном секторе украинские вооруженные силы достигли больших успехов.

Ранее эксперт Роман Свитан также подметил, требуется дополнительное время для того, чтобы Вооруженные Силы Украины (ВСУ) могли осуществить полное окружение большой группировки российских войск на южном направлении фронта.

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