В воскресенье, 20 августа, российские оккупанты нанесли интенсивные удары по Волчанску и Купянску Харьковской области.
В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял территорию лечебного учреждения и частного сектора города. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, а также пресс-служба МВД.
В результате атаки погиб мужчина 1952 года рождения, он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Кроме того, пожар вспыхнул на крыше и конструкциях здания неэксплуатируемой больницы.
Также загорелась сухая трава у частного жилого дома на общей площади около 1000 кв.м. Спасатели ликвидировали пламя.
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По Купянску российские оккупанты весь день бьют из артиллерии. В частности, враг обстрелял площадь возле здания почтового отделения. Загорелось пять легковых автомобилей. Пожар удалось ликвидировать. Есть раненые, их количество уточняется.
По предварительным данным ОВА, в результате попадания в жилую часть города ранены 10 человек. При оказании помощи пострадавшим повреждения получил 35-летний фельдшер экстренной медицинской помощи. На месте работают экстренные службы.
Добавим, Чернигов приходит в себя после ужасного теракта рф 19 августа. Российская ракета, попавшая вчера в центр города, унесла жизни семи человек. Горожане несут цветы и игрушки на место трагедии. В Чернигове объявлен траур.
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