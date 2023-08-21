Но это не значит, что и на других направлениях мы не можем создать некую угрозу для противника. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.
"Нужно понимать, что комплексное взаимодействие — нанесение огневых ударов и продвижения с использованием бронетехники — является классической военной операцией, особенно в степных районах именно Запорожской области. Работино — это очень важный пункт, и вторая ключевая точка — это Вербовое, то есть здесь мы тоже подходим фактически уже к вражеской обороне по направлению на Токмак.
И именно взаимодействие сухопутных подразделений и тех действий артиллерии и других огневых средств, которые на сегодняшний день используются достаточно активно, говорит о том, что мы на таких участках можем осуществлять такое серьезное давление, и противник, несмотря на ожесточенное противостояние, не может ничего предпринять, вынужден опять, как и в случае с нашим Бердянским направлением, с Донецкой области бросать новые и новые подразделения", — заявил Сергей Грабский.
По его словам, здесь противник сталкивается с интересной коллизией: он не понимает, на каком направлении сосредоточение основных усилий ВСУ, где же всё-таки украинцы будут осуществлять массированный прорыв.
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"Работино и Урожайное на сегодняшний день являются двумя медийными маркерами, на которых разворачиваются активные боевые действия, которые видны всем, и все это очень живо обговаривают. Как ситуация будет разворачиваться — тут противнику опять не позавидуешь, потому что не Работиным единым и не Урожайным единым сейчас живет южный фронт, есть и другие направления", — добавил эксперт.
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