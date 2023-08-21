Мы находимся на третьей стадии классической индустриальной войны. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого".

"Третья стадия начинается после первых трех месяцев, если за первые три месяца ни одна из сторон не достигает того, что называется разгром противника. Потому что как раз вторая фаза - єто до трех месяцев, а молниеносный разгром - это первая фаза индустриальной войны, это в пределах до 9-10 дней. А все, что идет выше трех месяцев, это как раз и есть истощение, и в этой части я бы сказал, что мы серьезно впереди противника, особенно в части, что касается истребления артиллерии, потому что война на 95% остается войной артиллерии и сегодня", — заявил Петр Черник.

Эксперт привел здесь несколько показательных цифр: если за полтора года мы истребляли в пределах 200 вражеских арлерийских установок в месяц, то в мае — 553, в июне — 688, в июле — 677, и в августе невероятные темпы уничтожения вражеского вооружения продолжаются.

При этом в месяц россияне могут снимать со складов старье, ремонтировать и доставлять на фронт не более 250 артустановок, то есть мы превышаем показатели их способностей практически втрое.

"И уверен, что каждый месяц будет именно таким. Поэтому в большом маховике перемола оружия и вооружения, личного состава мы таки их существенно опережаем, потому что все же консолидированные ресурсы евроатлантического мира значительно больше, чем российские, хотя запас прочности у них есть", - добавил Петр Черник.

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