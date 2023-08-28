В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить омлет на пару.
"Питаемся здорово! Это лозунг живущих сознательно и с добрым и любящим взглядом к себе 85-летнему! Жарить — это не наш путь в здоровом питании. Таким омлетом нас кормили в детстве, кто помнит? Вспоминаем и готовим!", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца – 8 шт.
- молоко - 200 г
- соль – по вкусу
- сливочное масло – 40 г
Яйца смешиваем с молоком и солью до однородности.
На дно миски "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает кружочек пергамента, смоченного водой. Щедро смазываем миску растопленным сливочным маслом, а остальное добавляем в яичную массу и перемешиваем.
Переливаем массу в миску и ставим миску в кастрюлю с кипящей водой. Готовим омлет на водяной бане с закрытой крышкой.
Приготовление омлета из 8 яиц займет около 30 минут. Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова включает максимальный огонь, а затем немного его убавляет, чтобы вода не слишком быстро выкипала.
"Смакует он невероятно вкусно 😋 и моим советом будет в следующий раз добавлять свежие травы, например, укроп или, возможно, сушеный чеснок. Он нежный и воздушный, как облако, и в то же время хорошо насыщает, что особенно важно перед долгим рабочим днем", - добавила звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
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