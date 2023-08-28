Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова следит за фигурой и знает множество простых, вкусных и полезных рецептов.

В этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить омлет на пару.

"Питаемся здорово! Это лозунг живущих сознательно и с добрым и любящим взглядом к себе 85-летнему! Жарить — это не наш путь в здоровом питании. Таким омлетом нас кормили в детстве, кто помнит? Вспоминаем и готовим!", — советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца – 8 шт.

молоко - 200 г

соль – по вкусу

сливочное масло – 40 г

Яйца смешиваем с молоком и солью до однородности.

На дно миски "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова выкладывает кружочек пергамента, смоченного водой. Щедро смазываем миску растопленным сливочным маслом, а остальное добавляем в яичную массу и перемешиваем.

Переливаем массу в миску и ставим миску в кастрюлю с кипящей водой. Готовим омлет на водяной бане с закрытой крышкой.

Приготовление омлета из 8 яиц займет около 30 минут. Сначала "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова включает максимальный огонь, а затем немного его убавляет, чтобы вода не слишком быстро выкипала.

"Смакует он невероятно вкусно 😋 и моим советом будет в следующий раз добавлять свежие травы, например, укроп или, возможно, сушеный чеснок. Он нежный и воздушный, как облако, и в то же время хорошо насыщает, что особенно важно перед долгим рабочим днем", - добавила звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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