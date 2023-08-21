Так, выяснилось, что количество пострадавших выросло до 156, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба, пишет Politeka.net.

«Чернигов. Циничный обстрел центра. Завершена спасательная операция. 156 человек пострадали, из них 41 человек в больницах. Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших. Соболезнования семьям», - написал Кулеба в своем телеграмм-канале .

В результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств.

Напомним, что среди погибших один ребенок. Софийке было всего 6 лет. Ребенок погиб прямо на глазах у мамы.

«Мы только пришли к площади, у меня подруга была тоже с двумя детьми – две девочки-близнецы. Мы просто стояли у сцены играли. Это же дети. Девочки забрались на сцену, я не знаю, это даже пол минуты. Это нельзя сказать, что мы видели. И просто стоял у меня ребенок, на сцене, он просто упал и из него начало литься очень много крови в области животика", – рассказала женщина о моменте трагедии.

Погибшая Софийка была смыслом жизни своей мамы.

В Чернигове горожане несут цветы и игрушки на место эпицентра трагедии.

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