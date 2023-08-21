О трагических последствиях пожара рассказали киевские спасатели, пишет Politeka.net.

Сообщение о вспыхнувшем пламени на ул. Андреевской, 11/7 спасатели получили около полуночи 20 августа, пишет Politeka.net.

Как оказалось, возгорание возникло в одной из квартир на втором этаже 4-этажного жилого дома.

«При тушении пожара в квартире была обнаружена женщина 1965 года рождения», - сообщили спасатели о трагических последствиях.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

На опубликованных кадрах видно, что огонь уничтожил квартиру до основания.

Ранее спасатели сообщили о трагедии, которая произошла в акватории залива реки Десенка "Чортковый" в Днепровском районе столицы.

Очевидцы сообщали, что в воде пропал человек.

«Проведя поисковые работы, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения извлекли тело мужчины, которому на вид ориентировочно 30-35 лет, из воды и передали его правоохранительным органам, которые и будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая», - сообщили столичные спасатели.

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