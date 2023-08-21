Так, з’ясувалось, що кількість постраждалих зросла до 156, пише Politeka.net.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба, пише Politeka.net.
«Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих. Співчуття родинам», - написав Кулеба у своєму телеграм-каналі.
Внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.
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Нагадаємо, що серед загиблих одна дитина. Софійці було всього 6 років. Дитина загинула на очах у мами.
«Ми тільки прийшли до площі, в мене подруга була теж з двома дітками – дві дівчинки-близнюки. Ми просто стояли біля сцени гралися. Це ж діти. Дівчата залізли на сцену, я не знаю, це навіть пів хвилини. Це не можна передати, що ми бачили. І просто стояла біля мене дитина, на сцені, вона просто впала і з неї почало литися дуже багато крові в області животика", – розповіла жінка про мить трагедії.
Загибла Софійка була сенсом життя для своєї мами.
У Чернігові містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії.
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