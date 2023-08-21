Завершено рятувальну операцію в Чернігові, який постраждав від жорстокої ракетної атаки росіян.

Так, з’ясувалось, що кількість постраждалих зросла до 156, пише Politeka.net.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Олексій Кулеба, пише Politeka.net.

«Чернігів. Цинічний обстріл середмістя. Завершено рятувальну операцію. 156 людей постраждали, з них 41 людина в лікарнях. Усім надається необхідна допомога. На жаль, семеро загиблих. Співчуття родинам», - написав Кулеба у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок вибуху пошкоджено 66 житлових будинків, 10 адміністративних будівель та 67 транспортних засобів.

Нагадаємо, що серед загиблих одна дитина. Софійці було всього 6 років. Дитина загинула на очах у мами.

«Ми тільки прийшли до площі, в мене подруга була теж з двома дітками – дві дівчинки-близнюки. Ми просто стояли біля сцени гралися. Це ж діти. Дівчата залізли на сцену, я не знаю, це навіть пів хвилини. Це не можна передати, що ми бачили. І просто стояла біля мене дитина, на сцені, вона просто впала і з неї почало литися дуже багато крові в області животика", – розповіла жінка про мить трагедії.

Загибла Софійка була сенсом життя для своєї мами.

У Чернігові містяни несуть квіти та іграшки на місце епіцентру трагедії.

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