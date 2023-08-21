Российские оккупанты непрерывно терроризируют Харьковскую область, уничтожая жилищную и критическую инфраструктуру, убивая мирных людей.

Так, сегодня около восьми утра враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в Харьковской ОГА.

В результате атаки повреждено учебное заведение. Информация о пострадавших устанавливается.

Под жестоким огнем остается и Купянск. Вчера российские оккупанты обстреливали город из артиллерии в течение всего дня.

Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

«В результате обстрелов центра Купянска повреждения получили 11 гражданских людей. В том числе фельдшер "скорой", оказывавший помощь пострадавшим. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение "Новой почты", здание учебного заведения и другие гражданские объекты», - сообщили в Харьковской ОГА.

Кроме того, россияне убили мужчину в городе Волчанск. Погибшему был 71 год.

В результате обстрела в городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание здравоохранения.

Также стали известны последствия обстрелов с. Колесниковка Купянского района - поврежден частный дом и газопровод.

А в селе Борщева Харьковского района прогремел кровавый взрыв - на территории кооператива "Дружба" 51-летний мужчина наступил на мину типа "Лепесток".

«Госпитализирован с взрывным ранением в состоянии средней тяжести», – сообщили в ОГА о состоянии пострадавшего.

Также сообщается, что на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои.

За прошедшие сутки россияне в очередной раз попытались пойти в наступление в районе Синьковки, но получили жесткий отпор от ВСУ и вернулись на прежние позиции.

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