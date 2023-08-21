Так, сегодня около восьми утра враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района, пишет Politeka.net.
Об этом сообщили в Харьковской ОГА.
В результате атаки повреждено учебное заведение. Информация о пострадавших устанавливается.
Под жестоким огнем остается и Купянск. Вчера российские оккупанты обстреливали город из артиллерии в течение всего дня.
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Также под огнем оккупантов находились населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
«В результате обстрелов центра Купянска повреждения получили 11 гражданских людей. В том числе фельдшер "скорой", оказывавший помощь пострадавшим. В городе повреждены частные дома, здания предприятий, отделение "Новой почты", здание учебного заведения и другие гражданские объекты», - сообщили в Харьковской ОГА.
Кроме того, россияне убили мужчину в городе Волчанск. Погибшему был 71 год.
В результате обстрела в городе поврежден частный дом, квартира в многоквартирном доме, здание здравоохранения.
Также стали известны последствия обстрелов с. Колесниковка Купянского района - поврежден частный дом и газопровод.
А в селе Борщева Харьковского района прогремел кровавый взрыв - на территории кооператива "Дружба" 51-летний мужчина наступил на мину типа "Лепесток".
«Госпитализирован с взрывным ранением в состоянии средней тяжести», – сообщили в ОГА о состоянии пострадавшего.
Также сообщается, что на Купянском направлении продолжаются тяжелые бои.
За прошедшие сутки россияне в очередной раз попытались пойти в наступление в районе Синьковки, но получили жесткий отпор от ВСУ и вернулись на прежние позиции.
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