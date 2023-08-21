Появляется информация, что путин готовит новое масштабное наступление к весне 24-го года и уже мобилизовал 200 тысяч оккупантов для этого.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" объяснил, чего ждать украинцам.

"Очень неоднозначная позиция с этими 200 000 людьми, потому что их обеспечивать — это самое главное. Я открою показатели по классическому корпусу армейскому механизированному в пределах 40 тысяч человек: он нуждается в 820 танках, 2,5 тысячи бронированных машин, более тысячи артиллерийских установок плюс воздушное прикрытие. Где это все взять? Мне очень трудно себе понять.

По всей линии разграничения у них едва 2000 танков рабочих, и то нет, производить могут 25 танков в месяц, не более, это максимальная планка Т-90. Да, действительно, на складах есть еще тысячи старых танков, если надо, то и до Т-34 дойдут, но опять же скорость восстановления этого потенциала...", — заявил Петр Черник.

Эксперт напомнил, что в 2022 году россияне вторглись в Украину примерно 200-тысячным корпусом, очень хорошо подготовленным с лучшей техникой, но мы справились.

"Это тогда у нас не было ни нормального зенитно-ракетного прикрытия, ни одной единицы артиллерийской установки западного образца, а сейчас по запасам HIMARS и М270 мы второй оператор в мире, не говоря о Джавелинах, мы также второй оператор в мире. А если прибегнут к огромному пехотному валу, в Бахмуте справились с ситуацией, почему не справиться и сейчас, при том что нарастаем в части качества вооружения?", - добавил Петр Черник.

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