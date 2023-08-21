Российские оккупанты не уверены, что смогут удержать Южный плацдарм. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого".

"Мы сейчас в цикле сухой погоды. Мы хорошо понимаем, что именно сейчас прокипают и будут прокипать самые серьезные операции вплоть до тех пор, пока не зайдут дожди. Почему? Вся техника очень тяжелая, современные танки, и Challenger, и Leopard весят более 70 т, так же, как БМП M2 Bradley может весить до 30 т и даже несколько больше, и в так называемую мокрую погоду, однозначно, мы двигаться не будем.

Но все же в стратегическом контексте есть определенный оптимизм, особенно по обрушению Южного плацдарма. Почему? Россияне очень сильно укрепляют Перекопский перешеек, причем строят там трехэшелонированную линию обороны дефицитными ресурсами. Если бы они были уверены, что удержат Южный плацдарм, они бы этого не делали", - заявил Петр Черник.

При этом эксперт отметил, что этот оптимизм очень сдержанный.

"Противник бьется, бьется насмерть, и недооценивать в первую очередь минные поля, а их надо проходить, и это очень тяжелая работа, "жуковщину" мы себе не позволим, то есть несколько пехотных дивизий, а потом танки. Поэтому несколько на первый взгляд выглядит замедленным это наступление, но я уверен, что в общем-то все двигается в правильном направлении", — добавил Петр Черник.

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