На Запорожском направлении ведутся тяжелые бои, вводятся части украинских резервов, замечен также новый метод борьбы, который уже хорошо показал себя в столкновениях с россиянами. Полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал детальнее об оперативной обстановке на передовой.
Эксперт уточнил, касательно способов эффективной борьбы с россиянами. Имеются в виду те же кассетные боеприпасы, которые разбивают силы оккупантов на части. В настоящее время мы двигаемся в направлении Заветного Желания, конкретно на Старомлыновку, однако для успехов потребуется время. При этом на Херсонском направлении появились новые успехи:
"Недавно наши ребята хорошо отработали по оккупированному Скадовску. Но, самое главное, начинает интенсивно работать тяжелая и дальняя артиллерия в районе оккупированного Черноморского побережья.
В этом районе наши артиллерийские удары сосредотачиваются на треугольнике между Херсоном, Армянском и Скадовском.
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Недавно стало известно, что два борта российских Ту-22М3 получили повреждения. Как известно, эти бомбардировщики, носители ракет, пока остаются невосприимчивыми к средствам ПВО.
"Вероятно, беспилотники были запущены с территории рф. Они могли оперировать как издалека, так и с близкого расстояния, эффективно поражая аэродром. Зашла спецгруппа в глубину и отработала" - заключил эксперт.
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